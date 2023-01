California | sparatoria a Monterey Park durante il Capodanno Cinese | almeno nove vittime

ilmessaggero.it

Nove persone sono state uccise in unaa Monterey Park, in, avvenuta durante le celebrazioni per il capodanno lunare cinese. Lo conferma la polizia del distretto. Monterey Park è una città di circa 60mila abitanti con ...Diverse persone sarebbero state uccise in unaa Monterey Park, in, avvenuta durante le celebrazioni per il capodanno lunare. Lo riferiscono i media Usa. Decine di migliaia di persone si erano radunate nel pomeriggio per un ... Sparatoria in California durante il Capodanno cinese: almeno 10 morti e 16 feriti a una quindicina di chilometri da Los Angeles in California, per i festeggiamenti del Capodanno lunare cinese. E dove si è consumata una strage durante le celebrazioni: diverse persone sono state ...Le notizie sono ancora frammentarie, ma stando a quanto si legge sui media statunitensi e ai video e alle testimonianze che circolano sui social media una sparatoria di massa ha avuto luogo nella… Leg ...