California | sparatoria a Monterey Park durante il Capodanno Cinese | almeno dieci vittime

Adnkronos

...da Los Angeles in, per i festeggiamenti del Capodanno lunare cinese . E dove si è consumata una strage durante le celebrazioni: diverse persone sono state uccise in una, ...Diverse persone sono rimaste uccise nella paratoria avvenuta a Monterey Park, in, a est di Los Angeles, durante i festeggiamenti per il capodanno cinese. Lo riportano i ...di una '... Usa, sparatoria a Monterey Park in California: almeno 9 morti Diverse persone sarebbero state uccise in una sparatoria a Monterey Park, in California, avvenuta durante le celebrazioni per il capodanno lunare. Lo riferiscono i media statunitensi… Leggi ...Morti e feriti in una sparatoria avvenuta durante i festeggiamenti del Capodanno lunare al luna park di Monterey Park, vicino Los Angeles. La sparatoria è iniziata alle 22 ora locale (le 7 italiane) i ...