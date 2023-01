California | sparatoria a Monterey Park durante il Capodanno Cinese | almeno dieci vittime | il killer è in fuga

Adnkronos

E' di 10 morti e 10 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri sera intorno alle 22 (le sette di stamattina in Italia) a Monterey Park, una località della California vicino a Los Angeles. Lo ha riferito la polizia locale. È di 10 morti e altrettanti feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta sabato in un locale notturno di Monterey, in California, durante le celebrazioni per il Capodanno cinese. Annullati tutti gli eventi previsti per la ricorrenza. Il killer è in fuga.