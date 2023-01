Calendario Sport Invernali oggi | orari 22 gennaio | programma | orari | tv | streaming RAI ed Eurosport

(Di domenica 22 gennaio 2023), domenica 22inper gliun menù ricco. Assisteremo alle gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, sci freestyle, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard e biathlon Ci saranno inoltre gli Europei Open di bob (validi per la Coppa del Mondo), le Universiadie l’EYOF Invernale. Per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo a Livigno (Italia) va in scena la Team Sprint in tecnica libera. In casa Italia si cercherà di regalare al pubblico presente qualcosa di speciale, fari puntati sull’asso del Bel Paese, Federico Pellegrino. Tanto sci alpino per uomini e donne e saranno i pali stretti il teatro di gara: gli uomini saranno sul mitico pendio di Kitzbuehel (Austria), consapevoli di affrontare una delle piste più ...

OA Sport

Nell'ambito della giustizia ordinaria, il 27 marzo è inl'udienza preliminare per ...avrà trenta giorni di tempo per presentare il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dellopresso ......quest'anno si potrà seguire su Skye in streaming su NOW. Si riparte all'inseguimento dell'accoppiata formata da Kalle Rovanpera e dalla Toyota, campioni del mondo nel 2022. Ecco il, ... Calendario Sport Invernali oggi: orari sabato 21 gennaio, programma, orari, tv, streaming Oggi, domenica 22 gennaio in calendario per gli sport invernali un menù ricco. Assisteremo alle gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, sci freestyle, salto con gli sci, combinata nordic ...Oggi, sabato 21 gennaio 2023, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, sci freestyle, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, biathlon, ...