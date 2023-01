Calendario sci alpino | quando le prossime gare? Gare infrasettimanali a Kronplatz e Schladming | poi Cortina e Spindleruv Mlyn

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) Prosegue senza soluzioni di continuità la Coppa del Mondo di sci2023. Ci attende un’altra settimana ricca di impegni, con ilche ci sta portando sempre più velocemente verso i Campionati Mondiali di Meribel e Courchevel che domineranno la scena nel mese di febbraio, com’è ovvio che sia. La settimana del Circo Bianco prevedrà il doppio gigante sulle nevi italiane diper quanto riguarda il comparto femminile nelle giornate del 24 e 25 gennaio. Sempre il 24 gennaio, ma sotto la luce dei riflettori, vedremo l’attesissimo slalom di(Austria) con il consueto spettacolo magico della Planai e il gigante che varrà come recupero per quello non disputato a Garmisch. Il weekend, infatti, non vedrà l’appuntamento sulla Kandahar già depennato dalda tempo per ...