Calendario F1 2023 | le date di tutte le gare del nuovo Mondiale

(Di domenica 22 gennaio 2023) Novità Las Vegas, tornano Qatar e Cina, fuori, oltre ovviamente alla Russia, anche la Francia. Queste le principali novità deldella F1 per la stagione, che ci si attende potrà essere davvero entusiasmante. La Red Bull e Max Verstappen chiamati a difendere i due titoli consecutivi dall’assalto di Mercedes e Ferrari in quella che si preannuncia come una lotta a tre. Occhio però ad Alpine, McLaren e Aston Martin che vogliono avvicinarsi ai top team. Di seguito ecco l’elenco completo con le, ben ventiquattro, di unlunghissimo ed estenuante.F15 marzo: Gp Bahrain 19 marzo: Gp Arabia Saudita 2 aprile: Gp Australia 30 aprile: Gp Azerbaijan 7 maggio: Gp Miami 21 maggio: Gp Emilia Romagna 28 maggio: Gp Monaco 4 giugno: Gp Spagna 18 giugno: Gp ...

WIRED Italia

Si allegacompleto. A partire da giovedì 2 febbraio a Palazzo del Governatore si terrà ... da mercoledì a domenica dalle ore 10 alle ore 19 (ultimo ingresso 18.30) fino al 26 febbraio. ...... però, perché i pagamenti dovrebbero comunque arrivare nei giorni successivi, entro la fine del mese di gennaio, e dal momento che l'Istituto non segue unfisso per la ... Perché il calendario delle uscite dei videogiochi è gestito in modo folle Sara Tommasi oggi vive a Sharm el-Sheikh con il marito manager Antonio Orso: ha raccontato cosa fa adesso, il suo disturbo bipolare, cosa è successo in passato.Oggi, domenica 22 gennaio in calendario per gli sport invernali un menù ricco. Assisteremo alle gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, sci freestyle, salto con gli sci, combinata nordic ...