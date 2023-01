Calendario biathlon oggi | orari staffette domenica 22 gennaio | programma | tv | streaming | startlist

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) Si chiuderàad Anterselva (Italia) la sesta tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di. Dopo le sprint e le gare a inseguimento degli scorsi giorni, è infatti arrivato il momento delle dueconclusive: alle 11:45 comincerà quella femminile da 4×6 km, mentre alle 14:30 prenderà il via la prova a squadre maschile da 4×7,5 km. LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DIDALLE 11.45 LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DIDALLE 14.30 In campo femminile l’Italia si affiderà a Rebecca Passler, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi per andare a caccia del podio. Nella gara maschile, invece, ci sarà il quartetto formato Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz ed Elia Zeni. I quattro azzurri partiranno con nulla da perdere e si impegneranno ...