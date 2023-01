Calendario Australian Open 2023 oggi | orari 22 gennaio | programma | tv | streaming | italiani in campo

(Di domenica 22 gennaio 2023) Continua lo spettacolo degli. Quest’, a partire dalle ore 1:00 italiane, si disputeranno sul cemento di Melbourne (Australia) i primi match valevoli per gli ottavi di finale dei due tabelloni di singolare (maschile e femminile) e il divertimento non mancherà di certo. Il match più atteso è sicuramente quello tra l’azzurro Jannik Sinner (n.15 del seeding) e il greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.3). L’altoatesino e l’ellenico si affronteranno nel quarto incontro della Rod Laver Arena (in ogni caso non prima delle ore 9:00) dopo un match di doppio, e le sfide Swiatek-Rybayna e Hurkacz-Korda. Chi vincerà tra Sinner e Tsitsipas affronterà ai quarti il vincente della partita tra il ceco Jiri Lehecka e il canadese Felix Auger-Aliassime. Quest’ultimi due giocatori si affronteranno nel terzo ...

Ma non sarà facile, stavolta proprio no, digerire il fatto di essere stato eliminato al primo turno dello Slam in cui avrebbe potuto fare grandi cose, ossia l'Open. Un Andy Murray ......po' più di continuità nei tornei' assicura Camila Giorgi La corsa di Camila Giorgi all'... ci sono tanti tornei in corso quindi prima devo dare uno sguardo ale da lì ... Calendario Australian Open 2023 oggi: orari 20 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in campo Continua lo spettacolo degli Australian Open 2023. Quest’oggi, a partire dalle ore 1:00 italiane, si disputeranno sul cemento di Melbourne (Australia) i primi match valevoli per gli ottavi di finale d ...AUSTRALIAN OPEN - Il settimo giorno di gare dell'Happy Slam apre il programma degli ottavi con l'attesissima sfida tra il nostro Jannik Sinner e la testa di ser ...