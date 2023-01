Calendario A1 volley femminile oggi | orari partite 22 gennaio | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) Nella giornata di, domenica 22, verrà completato il terzo turno del girone di ritorno della Serie A1 2022/23 di. Il turno si è aperto ieri con le prime tre, e prevedrà dunquele quattro rimanenti, spalmate tra le 17.00 e le 19.30. Tre match previsti per le 17.00: il derby lombardo traBergamo 1991 e VeroMilano, la sfida tra Cbf Balducci Hr Macerata e Reale Mutua Fenera Chieri e Trasportipesanti Casalmaggiore – Cuneo Granda S. Bernardo. Ildi gare sarà infine concluso dalla sfida delle 19.30 tra Wash4green Pinerolo ed Il Bisonte Firenze. Con Novara e Scandicci che si sono tolte reciprocamente punti (3-2 per l’Igor) l’occasione è ghiotta per Milano per guadagnare terreno ...