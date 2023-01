Calciomercato Roma | l’offerta del Tottenham per Zaniolo

(Di domenica 22 gennaio 2023): ilpreparaai giallorossi per, ma la società non accetta ne il prestito ne le contropartite Ilha proposto un potenziale prestito per Nicoló, inclusa un’opzione di acquisto. Laperò, secondo quanto riportato da Fabriziono, vuole solo offerte per il trasferimento definitivo. Gli Spurs inoltre sarebbero disposti ad inserire una contropartita tecnica, ma i giallorossi vogliono 35/40 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Lasta lavorando con Paulo Dybala per provare a rinnovare il proprio contratto firmato soltanto la ... MANCA SOLO LA FIRMA È. COM CHE RACCONTA... IL(...Si teme la rottura del crociato (lo stesso del 2020) e si allontana la possibilità di vederlo a. Infatti in questi giorni si era parlato di un possibile interessamento dei giallorossi in caso ...l match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Monza e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’UPower Stadium, Monza e Sassuolo si affrontano nel match valido ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...