Calciomercato Roma | il futuro di Zaniolo è sempre più in bilico | le ultimissime

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il 2023 dellaè iniziato bene. Pragmatismo consolidato grazie alla difesa a tre di Josè Mourinho che si sta affermando come una delle migliori del campionato, e lì davanti ad illuminare la scena c’è la stella di Paulo Dybala, che a suon di gol, assist e giocate sublimi si sta rivelando come vero trascinatore della squadra. Queste sono le due più grandi certezze della squadra giallorossa che, in queste prime partite del nuovo anno, sta trovando una continuità di risultati mai avuta in stagione sin qui. Un’altra nota lieta sembra essere Tammy Abraham , apparso lontano parente del giocatore poco incisivo della prima parte di campionato. Una delle note dolenti più importanti, però, è sicuramente Nicolòrinnovo(Getty Images)Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, ...

La, infatti, avrebbe bloccato Ziyech in uscita dal Chelsea dopo i tanti arrivi nel reparto offensivo. Un affare avviato ma non chiuso . La trattativa si basa su una cessione a titolo definitivo sui ...E così, con la Fiorentina si è vista di nuovo una Roma formato José. Tradotto: squadra che non concede nulla, non si scompone nemmeno se l'avversario rimane in 10, rumina il suo calcio non ...Lazio - Bologna di Coppa Italia è stata preceduta da un momento estremamente emozionante. La famiglia di Sinisa Mihajlovic è stata omaggiata dai due club, che proprio in sua ...