Tiscali

Con Paganiniha parlato anche di un altro dei suoi assistiti, il portiere del Napoli Alex Meret: "Ha passato momenti difficili - ha detto - sembrava a un passo dalla cessione ma ha reagito ......-.itSono stati per anni due baluardi della retroguardia nerazzurra, ora potrebbero salutare entrambi il club meneghino. Ai microfoni di 'Rai Sport', ha parlato Federico, ... Calciomercato, Pastorello 'De Vrij vuole l'Inter' L'agente sottolinea che ci sono richiste soprattutto dalla Spagna ROMA (ITALPRESS) - 'Non so se Skriniar andrà al PSG già entro la fine del ..."Non so se Skriniar andrà al Psg già entro la fine del mercato di gennaio. I dirigenti dell’Inter in queste ore mi hanno chiamato per accelerare il rinnovo di De Vrij. Lui vuole restare a Milano ma ci ...