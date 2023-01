Calciomercato Napoli | l’Inter tenta di scipparlo agli azzurri | la notizia

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ildi gennaio si avvicina alla sua conclusione. Il, in virtù di una classifica ampiamente positiva, non ha portato a termine grandi trasferimenti. Bartosz Bereszynski, fino a questo momento, è l’unico acquisto fatto dal. Il terzino polacco è arrivato dalla Sampdoria a cui è andato Alessandro Zanoli in prestito. Un altro affare in via di definizione è quello che porta Pierluigi Gollini in ma azzurra. Anche in questo caso si stratta di uno scambio. Alla Fiorentina andrà Salvatore Sirigu, che non ha ancora trovato spazio con la ma delParisi (Getty Images)vuole soffiare Parisi al: le ultime Il lavoro di Giuntoli, però, non si ...