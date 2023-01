Calciomercato Milan – Clamoroso intreccio con l’Inter!

Pianeta Milan

... domenica 22 gennaio 2023La rassegna stampa di.it vi offre i titoli principali sulle ... Ma resterà al: futuro da testimonial'. Il 'Corriere dello Sport' esalta il Napoli di Spalletti,...Barella -.itI nerazzurri hanno il morale a mille dopo il successo in Supercoppa contro i cugini del, anche se la festa è stata in parte 'rovinata' dalle notizie sul rinnovo di ... Calciomercato – Contatti tra Tottenham e Zaniolo, Milan alla finestra Tra la Roma e Nicolò Zaniolo è strappo totale. Il classe '99 ha disertato la trasferta di La Spezia, e considera concluso il suo rapporto con i giallorossi. Sogna la Juventus e ...RASSEGNA STAMPA - Si scalda l'Olimpico in attesa del big match di martedì sera tra Lazio e Milan. Mancano tre giorni alla sfida e, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, al ...