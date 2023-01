Calciomercato Inter – Addio Skriniar? Cosa si perde | VIDEO

CalcioMercato.it

Commenta per primo Raoul Bellanova resterà all'. Secondo La Gazzetta dello Spor t i nerazzurri sono intenzionati a far valere il diritto di riscatto, ma cercheranno uno sconto rispetto ai 7 milioni di euro pattuiti in estate. Il ds Ausilio ...- 'All'devo tantissimo, sono stati 8 anni fondamentali per la mia crescita che mi hanno portato ad essere il calciatore e l'uomo che sono ora. Giocare per o contro l'sarebbe sempre ... Cinquanta milioni in meno, così l’Inter perde Barella Oltre Milan Skriniar, l'Inter deve stare attenta alla situazione contrattuale di Stefan De Vrij. Il difensore olandese, in scadenza a giugno, non ha ancora accettato il prolungamento da parte dei nero ...E’ tempo di pensare all’inizio del girone di ritorno. La Serie A 2022-2023 non si ferma più presentando la sua 20esima giornata di questa stagione intensissima Dieci come di consueto le partite in age ...