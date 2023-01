Calciomercato | 6 Giocatori del Barça a Parametro Zero | Ecco Chi Sono

Leggi su justcalcio

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ci siamo: manca poco più di una settimana al termine del mercato di gennaio, ma il calcio non si ferma mai. A partire da febbraio, infatti, i club potranno depositare i precontratti dei cosiddetti: calciatori che, a giugno, andranno in scadenza di contratto. Un’occasione d’oro, soprattutto per il Barcellona, che rischia di perdere ben sei, alcuni dei quali di grande importanza. Una tempesta perfetta che sta per abbattersi sul Camp Nou, come un’onda anomala in grado di stravolgere l’intero assetto tattico. Un vero e proprio terremoto in grado di sconvolgere l’intero panorama calcistico: una sfida senza precedenti, che richiederà una preparazione e una strategia impeccabili per sopravvivere a questa vera e propria rivoluzione che sta per arrivare.Dai un’occhiata alle ultime idee regalo per tifosi di ...