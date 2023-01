Calcio | Serie A | l’Udinese batte la Sampdoria | Monza e Sassuolo pareggiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) In attesa di ancora tante partite in un 19esimo turno “spezzatino” per quanto riguarda laA 2022-2023, in questa domenica pomeriggio si sono giocate-Udinese e. Ecco come sono andate le cose.-Udinese 0-1 (h 12.30) I friulani tornano al successo dopo tantissimo tempondo i liguri a domicilio. A decidere l’incontro in favore dei ragazzi di Sottil è stata la rete messa a referto all’88esimo minuto da Kingsley Ehizibue.sale così a 28 punti (virtualmente settima), mentre laresta – penultima – a 9.1-1 (h 15.00) All’U-Power Stadium è botta e risposta fra i brianzoli e gli emiliani. I neroverdi passano in vantaggio al 13? con Ferrari, ma si ...

