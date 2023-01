Calcio | il Torino batte in trasferta la Fiorentina per 1-0 nell’anticipo della 19ma giornata di Serie A

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ilrialza la testa dopo la brutta sconfitta casalinga contro lo Spezia ed espugna il Franchi di Firenzedell’ultimadel girone d’andataA 2022-2023 dimaschile. Decisiva la rete nel primo tempo del russo Aleksey Miranchuk. Con questa vittoria, la banda di Juric sale virtualmente al settimo posto in classifica a -8 dalla Roma e a +2 sull’Udinese in attesa dei risultati di domani e lunedì. Avvio di partita abbastanza tattico ed equilibrato, con ilche sale di colpi col passare dei minuti e sfiora il gol del vantaggio prima al 22? con la traversa di Seck e poi al 25? con Vlasic che manca il tap-in a botta sicura dopo il gran tiro di Singo respinto da un attento Terracciano. La Viola si rende pericolosa per la prima ...

Agenzia ANSA

