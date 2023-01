Calcio | guerriglia a Pagani | a fuoco autobus tifosi Tre feriti | anche un carabiniere

(Di domenica 22 gennaio 2023) Un pomeriggio di terrore a, in provincia di Salerno, dove l’che trasportava un gruppo di una cinquantina didella Casertana è andato adopo il lancio di un fumogeno. Ma...

La Gazzetta del Mezzogiorno

... così come solidarietà esprimiamo alla Casertana. Questi sono episodi di pura delinquenza, ... L'ennesima vergogna a poche settimane dallafra tifosi del Napoli e quelli della Roma. ..."L'ennesima vergogna a poche settimane dallafra tifosi del Napoli e quelli della Roma. ... "Quanto accaduto a Pagani, poco prima dell'inizio della partita ditra i padroni di casa e ... Calcio: guerriglia a Pagani, a fuoco autobus tifosi. Viminale: «Sanzioni esemplari» Volenti scontri tra tifoserie ultras si sono registrati a Pagani prima del fischio d'inizio di Paganese-Casertana, derby campano di serie D. Un bus in fiamme ...Il bus con a bordo i tifosi della Casertana è stato bruciato a Pagani. I gravi disordini si sono verificati prima della partita valida per il campionato di Serie D ...