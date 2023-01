Il Sannio Quotidiano

In Italiaè personaggio di spicco di 'Italia Viva', il partito di Matteo Renzi. Tifosissimo ... Tutti coloro che amano il, di tutte le tifoserie, interisti e milanisti inclusi, dovrebbero ...Intanto, dal mondo della politica, il primo parere sulla sentenza arriva dall'europarlamentare italiano - ma eletto in Francia - Sandro: "Ma no, non basta. Rasiamo al suolo l'Allianz Stadium, ... Calcio: Gozi (Re), ‘Juve vittima, tutti dovrebbero preoccuparsi’ Lo scrive su Twitter Sandro Gozi. “Tutti coloro che amano il calcio, di tutte le tifoserie, interisti e milanisti inclusi, dovrebbero preoccuparsi per il modo in cui si è proceduto”, aggiunge ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...