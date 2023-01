Calcio a 5 | il GG Team Wear Benevento pareggia in casa con il Sicurlube Regalbuto

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è chiusa con un nulla di fatto (0-0) la sfida del ‘PalaTedeschi‘ tra GG5 e, con i giallorossi che non sono stati bravi a capitalizzare le tante occasioni costruite permettendo ai siciliani di mantenere il +4 in classifica, anche se con una gara in più. Il match ha segnato il debutto tra i sanniti dell’ultimo innesto, vale dire l’uruguaiano Cosentino che è apparso già a suo agio nei meccanismi di mister Nitti.IL MATCH – I padroni dinel primo tempo sono andati vicini al vantaggio con Vega, Rennella, Palmegiani e Milucci, ma in tutte le circostanze l’estremo difensore Leotta si è dimostrato all’altezza, così come sul fronte opposto Mambella sul tiro insidioso di Martines. Nella ripresa i ragazzi di mister Nitti ...

