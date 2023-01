Calci e offese al personale sanitario | ex di Temptation Island

Leggi su biccy

(Di domenica 22 gennaio 2023)al, sono queste le accuse che i medici del Pronto Soccorso del Civico di Palermo hanno mosso contro Federico Rasa, ex volto di. L’uomo si era recato al pronto soccorso dopo aver avuto una sorta di reazione allergica a qualche trattamento al quale si sarebbe sottoposto all’estero. I medici, dopo averlo visitato, lo hanno rilasciato con una cura al cortisone e questo avrebbe parecchio indispettivo Federico Rasa. A raccontare il fattaccio è stato Palermo Today, che ha raccolto le informazioni. “Dopo aver superato il triage con il codice verde e fatta la prima visita, Rasa è rimasto per un’oretta su una barella prima di iniziare ad andare in escandescenze davanti a decine di pazienti in attesa, offendendo e minacciando il ...