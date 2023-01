Calci e minacce ai medici | ex concorrente di Temptation Island devasta l' ospedale

ilGiornale.it

... a tirarea carrelli e porte dell'ospedale. Insieme a lui altri tre ragazzi che, dopo aver ...sanitario e la guardia giurata in servizio al nosocomio decideranno di sporgere denuncia per. ......palermitano è andato in escandescenza al pronto soccorso del Civico a Palermo prendendo a...sanitario e la guardia giurata in servizio al nosocomio decideranno di sporgere denuncia per. . Calci e minacce ai medici, ex concorrente di Temptation Island ... Un giovane palermitano è andato in escandescenza al pronto soccorso dell’ospedale Civico, a Palermo, prendendo a calci carrelli e porte dell ... al nosocomio decideranno di sporgere denuncia per ...Un giovane palermitano è andato in escandescenza al pronto soccorso del Civico a Palermo prendendo a calci carrelli e porte dell’ospedale. Gli altri tre ragazzi che erano con lui dopo aver seminato il ...