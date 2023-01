Cadavere con il volto sfigurato sulle scale della Grotta di Nettuno | la macabra scoperta ad Alghero | è giallo

Today.it

Un uomo morto e il volto sfigurato, adagiato sulla scalinata della Grotta di Nettuno, ad Alghero. La macabra scoperta è stata fatta domenica mattina. A incontrare il cadavere è stato un dipendente, addetto alla ...Oseghale è stato ritenuto colpevole di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere ma non ha ... che c'erano altre persone con lui. Insomma, non si è andati fino in fondo e non capisco perché. Ci ...