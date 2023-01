(Di domenica 22 gennaio 2023) L'aumento esponenziale dei costi delle materie prime manda in affanno le attività: 'Rincari ogni 15 ...

LA NAZIONE

L'aumento esponenziale dei costi delle materie prime manda in affanno le attività: 'Rincari ogni 15 ...Unite ile servite ilcaldo a forma di cupola. Pilaf con zucca o butternut. Scaldate il forno a 200° . Tagliate la zucca a cubetti di 2 cm, mettetela in una pirofila, condite con sale e ... Burro, riso e tonno Raddoppia tutto Un salasso per i conti dei ristoratori La ricetta di un primo piatto dal sapore mediorientale tratta dal libro "Med. Un ricettario" di Claudia Roden, una celebre food writer I NGREDIENTI X: 6-8 500 g riso basmati 900 ml brodo di pollo o ve ...I prezzi del carrello della spesa a dicembre vedono un impercettibile rallentamento, al +12,6% dal 12,7% del mese precedente, segnala la nota di ieri dell’Istat, mentre quelli del largo consumo confez ...