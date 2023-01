Brividi al Marassi | l’omaggio degli ex compagni di Vialli e la lettera di Lanna

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 22 gennaio 2023) Emozioni,e lacrime oggi allo stadio Ferraris di Genova prima della sfida tra Sampdoria e Udinese, persa dai padroni di casa per 0-1. I blucerchiati hanno reso omaggio a Gianluca, morto il 6 gennaio dopo una lunga battaglia con la malattia. In campo, sotto la curva, si sono schierati i vecchididei tempi della Sampd’oro tricolore. C’erano propprio tutti: Vierchowod, Pagliuca, Mannini, Pari, Bonetti, Dossena, Lombardo, Invernizzi, Pellegrini, Cerezo, Salano e Mancini in collegamento in videochiamata. Ladel presidente Il presidente Marcoha letto unadavvero commovente: “ciao Luca, ti abbiamo pensato tantissimo. Ti abbiamo cercato nei filmati. Abbiamo rivisto i tuoi gol. Le tue acrobazie. Abbiamo ricordato che ...