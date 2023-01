Brescia-Frosinone | le formazioni ufficiali | c'è Ayé | fuori Mulattieri

la Repubblica

Commenta per primo Ventunesima giornata di Serie B che si chiude con il posticipo della prima della classe. Ilfa visita alper ristabilire le distanze dalla Reggina che ha vinto ieri. La squadra di Grosso affronta quella di Clotet, tornato dopo l'interregno di Aglietti, alle 16:15 . I ...Le formazioni ufficiali di, sfida valida per la ventunesima giornata di Serie B 2022/2023. La squadra di casa non vince da sei partite consecutive e in settimana ha richiamato in panchina Clotet al posto di ... Brescia - Frosinone Serie B 2022 - la Repubblica La 21^ giornata di Serie B si conclude oggi. Una sola partita in programma: il Frosinone capolista ospita il Brescia fresco del ritorno in panchina di Pep Clotet. Per i ciociari l'occasione ...Le formazioni ufficiali di Brescia e Frosinone, sfida valida per la ventunesima giornata di Serie B 2022/2023.