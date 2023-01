Borussia Dortmund | Sebastian Haller ritorna in campo con lo scarpino «Fuck Cancer» – ?

(Di domenica 22 gennaio 2023)ha esordito con la maglia deldopo che sei mesi fa gli hanno diagnosticato un tumore ai testacoli Ilha battuto l’Augsburg per 4-3, ma la vera bella notizia per i gialloneri è il ritorno indidopo che sei mesi fa ha iniziato la terapia per un tumore ai testicoli. "F—."The boots Sebastienwill wear on hisreturn ? (via sebastien./IG) pic.twitter.com/jC3WHAgCgX— ESPN FC (@ESPNFC) January 21, 2023 Il franco-ivoriano è entrato al 62? al posto di Moukoko. Sullouna dedica speciale alla malattia: ...

La Gazzetta dello Sport

Gli highlights e le azioni salienti di- Augsburg 4 - 3, match della sedicesima giornata di Bundesliga 2022/2023. Alla squadra di casa servono le magie di Bellingham e Reyna e le reti di Schlotterbeck e Bynoe Gittens. Non ...Applausi scroscianti per l'attaccante del, Sébastien Haller, rientrato in campo dopo essere stato operato per un cancro ai testicoli . I gialloneri hanno battuto oggi per 4 - 3 l'Augusta in una partita molto combattuta. L'ex ... Video Gol Borussia Dortmund-Augsburg 4-3: gli highlights L'ex centravanti dell'Ajax è sceso in campo al 61esimo, accolto da cori e applausi scroscianti. Il Dortmund ha superato per 4-3 l'Augusta grazie alle reti di Bellingham, Schlotterberg, il diciottenne ...Applausi scroscianti, canti ed emozioni per il ritorno in campo di Sebastien Haller, all'esordio con il Borussia Dortmund, che oggi ha battuto per 4-3 ...