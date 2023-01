Borussia Dortmund | il ritorno in campo di Haller è da pelle d’oca | boato dello stadio VIDEO

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ildelindi Sebastian, tornato a disputare un match ufficiale con il. Il momento che tutti aspettavano è finalmente giunto al 62? della gara contro l’Augsburg, in cui lo speaker del Signal Iduna Park ha annunciato l’ingresso indell’attaccante francese. Dopo la chemioterapia a causa di un tumore maligno ai testicoli e una lunga assenza dal terreno di gioco,è tornato ad assaporare questa gioia ed è stato accolto con unincredibile dai tifosi gialloneri. Difficile trovare parole adatta per descrivere il momento, quindi ecco il. Retour de Sebastienpic.twitter.com/pfZzBNKZEr — Richard Sette ...

