La Gazzetta dello Sport

I suoiMacheprendeva 'Micoren, soluzioni di cortisone e tachipirina in vena che ti rimettevano al mondo, e poi una pasticchina di una sostanza simile all'anfetamina. La ...10 Specialista in cardiologia, in medicina dello sport e in medicina interna, Lambertoè in grado di parlare dell'argomento 'e doping' nel calcio sul doppio binario di chi è stato atleta prima (portiere, fra le altre, di Perugia, Fiorentina, Brescia e Parma, a cavallo ... Boranga: “Farmaci, il problema erano le dosi. Ho visto colleghi prendere valanghe di Micoren” L’ex portiere, poi medico, denuncia a Open: “Prendevano quello, soluzioni di cortisone e tachipirina, la pemolina per stare concentrati. I medici erano incapaci di controllare la situazione. La Sla C ...Specialista in cardiologia, in medicina dello sport e in medicina interna, Lamberto Boranga è in grado di parlare dell’argomento 'farmaci e doping' nel calcio sul doppio binario di chi è stato atleta ...