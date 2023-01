Bonus raccolta differenziata 2023 | cos’è | come funziona e a chi spetta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 22 gennaio 2023) In arrivo unper ladei rifiuti. Si sa, un corretto smistamento dei rifiuti rappresenta un vero e proprio atto d’amore nei confronti del pianeta e in questa direzione, l’agevolazione destinata alladei pocanzi menzionata rappresenta senza dubbio un importante e prezioso passo. Mala misura e chi può beneficiarne? Di seguito tutto quello che serve sapere. Rifiuti, Roma si salva per un altro anno: saranno spediti in Abruzzo A chi si rivolge ilper ladei rifiuti In primis, va detto che ilper laè rivolto alle imprese e consiste in un credito di ...