Bomba in diretta su Mara Venier | addio Domenica In | chi le frega la trasmissione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) Proprio mentre inizia la puntata diIn di oggi,22 gennaio, proprio mentreapre le danze nel suo regno, ovvero lo studio intitolato a Fabrizio Frizzi che si trova a Roma, ecco che prendono a circolare indiscrezioni piuttosto clamorose su Viale Mazzini, Ziae la sua seguitissima. Queste voci, per inciso, vengono rilanciate in un qualche modo da Alessandro Cecchi Paone nella rubrica che cura su Nuovo Tv, settimanale specializzato sul piccolo schermo e in cui Cecchi Paone risponde alle domande dei lettori. Come è noto, da poco Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset per esordire su Rai 2 con Boomerissima, nuovo programma che sta ottenendo un buon riscontro in termini di share. E il sospetto di un lettore è che la Marcuzzi sia stata chiamare ...