Bologna | Terzic non si sblocca | un ex Roma è ora la prima alternativa

Viola News

Commenta per primo La priorità del mercato delrimane il terzino sinistro . Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , a Thiago Motta piace moltodella Fiorentina. Le alternative portano ai nomi di Reabciuk dell'...Lunedì tocca a- Cremonese (ore 18.30) e Inter - Empoli (ore 20.45), martedì si chiude con ... Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi (1' st), Amrabat (9' st Jovic), Duncan (25' ... Terzic-Bologna: il terzino è un priorità, ma la trattativa non decolla. Le ultime Il patron si è intrattenuto con l’ad Fenucci. Non è previsto un extrabudget, ma le sfide con Cremonese e Spezia possono cambiare tutto ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...