Bologna | quando rientra Arnautovic?

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ilsta aspettando con ansia il suo bomber, così come i fantallenatori. Markoè ancora reduce dal problema al piede e sta continuando le terapie, matornerà a disposizione di Thiago Motta? Rientro ditornerà disponibile l’attaccante del? I tempi stimati di recupero sono di circa 15 giorni, con il giocatore che non ce l’ha fatta ad essere disponibile contro la Cremonese nella gara delle 18:30 e probabilmente salterà anche lo Spezia. Più probabile è rivedere l’austriaco per la gara dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina domenica 5 febbraio alle 18:30. Rientro di: quanto incide al fantacalcio? Anche i fantallenatori stanno aspettando con ansia il suo rientro. L’attaccante ex Inter sta avendo un rendimento ...