Bologna-Cremonese | Thiago Motta | “Dobbiamo fare meglio nella gestione della palla”

Leggi su sportface

(Di domenica 22 gennaio 2023) “analizzare quello che abbiamo fatto contro la Lazio per migliorare e poter competere anche contro squadre di quel livello.in particolare. Domani avremo di fronte una squadra che sta bene e noi cercheremo di continuare sulla nostra strada”. Lo ha detto il tecnico delin vista del match contro la. Senza Arnautovic, è tempo di scelte in attacco: “Barrow si sta riprendendo anche se non è ancora in condizione. Domani metteremo in campo la squadra migliore per affrotnare la. Zirkzee? Lui come gli altri sa cosa voglio per farlo giocare”. SportFace.