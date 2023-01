Bollette luce | sarà un 2023 nero

Leggi su panorama

(Di domenica 22 gennaio 2023) La quotazione del gas sta scendendo, ma il prezzo dell’elettricità resterà ancora alto per tutto l’anno. Così si stima una spesa annua per famiglia di 4.500 euro, il doppio rispetto al 2021. Intanto gli operatori modificano i contratti (quelli fissi ormai non si trovano più). Un caos in cui si potrà solo incentivare il risparmio energetico.bollenti. E riaperte, dopo anni di distrazione, sulle scrivanie di tanti italiani alle prese con un nuovo problema: cambio gestore o no? E giù a consultare i dati sui propri consumi di energia (sono a pagina due della bolletta) e poi a cercare l’offerta più conveniente sui siti dell’Autorità per l’energia Arera o di Altroconsumo o di altri comparatori. Già, perché ormai gli esborsi in gas e insono usciti dall’angolo delle spese dovute ma tollerabili, e sono diventati un costo importante: secondo le ...