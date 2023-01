Bob | Coppa del Mondo Altenberg 2023 | Kaillie Humphries si impone anche nel 2 | battuta Nolte

(Di domenica 22 gennaio 2023) Week-end perfetto perHumprhies in quel di. La statunitense trova il due su due tra sabato e domenica: siin terra teutonica indelprima nel monobob e poi nel 2. Dopo il miglior crono nella run iniziale, l’esperta americana (nativa canadese) è riuscita a gestire la rimonta delle rivali chiudendo con il crono finale di 1’54”79. Alle sue spalle troviamo la campionessa olimpica di specialità, la teutonica Laura: per lei, davanti al pubblico di casa, gran discesa decisiva e beffa per solamente due centesimi. Terza posizione per la giovane elvetica Melanie Hasler, in rimonta nella seconda m, scavalcando l’altra padrona di casa Kim Kalicki di soli sei centesimi. Foto: Lapresse

Il programma odierno prevedeva il monobob femminile e il bob a due maschile, con entrambi gli eventi valevoli anche per la Coppa del Mondo 2022/2023.