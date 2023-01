Bicicletta | scattano le multe forti se ci vai così “tutti sconvolti | è assurdo”

(Di domenica 22 gennaio 2023), che passione. Mai cicloamatori devono fare molta attenzione a quando sono in strada perché può capitare di incappare in qualche salatissima multa. Hai voglia a dire che siamo il paese della Ferrari. Siamo anche il paese di Coppi e di Bartali, di Gimondi e di Adorni, di Moser e di Saronni, di Bugno e di Chiappucci e dell’indimenticabile Pirata, Marco Pantani. Decenni di sfide tra montagne e pianure, tra sudore e lacrime. Una passione che travolge, che lascia senza fiato, esattamente ciò che avviene ai ciclisti quando affrontano la cima più alta del Giro d’Italia.(I Love Trading)Tra rettilinei e curve quella passione la ritroviamo, quotidianamente, sulle nostre strade. Perché sono tanti i cicloamatori. Purtroppo sono anche tanti, troppi i cicloamatori che rimangono coinvolti in drammatici incidenti stradali ...

Chiaro Quotidiano

... si accascia mentre pedala con lain centro: morto Posted on 9 Marzo 2020 9 Marzo 2020 ...i primi risultati delle verifiche statiche su ponti e viadotti in Valbormida e non solo ele ...... 7 gennaio, per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta accidentale dalla. È ... il Friuli è la seconda regione più anziana Care badanti:gli aumenti per i servizi di ... Deiezioni canine, scattano i controlli con agenti in borghese. Bici e ... PALERMO - Uno studente palermitano è stato colpito da una bicicletta a noleggio, lanciata da ignoti dalla passeggiata che si trova sopra i Murazzi del Po ...Due concorsi, uno cinematografico e uno fotografico. Sono 19 le opere in gara, scelte tra le 103 arrivate da 23 nazioni ...