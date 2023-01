Biathlon | risultati e classifica staffetta maschile Anterselva 2023 | dominio Norvegia | Italia quinta

(Di domenica 22 gennaio 2023) Lavince ladi, valida per la Coppa del Mondo 2022/23. Gli scandinavi hanno chiuso in 1:11:50.2, davanti a Francia e Germania. I transalpini hanno chiuso con 59.0 di ritardo, mentre i tedeschi con 2:17.5 di troppo. Gli azzurri Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz ed Elia Zeni, hanno disputato un’ottima gara chiudendo al quinto posto. Per glini inizio complicato, con Braunhofer che dà il cambio a Giacomel al quattordicesimo posto. Quest’ultimo però realizza una grandissima rimonta, nonostante due errori in piedi, portando l’al quarto posto. Bravi poi Didier Bionaz e il debuttante Elia Zeni a resistere e a permettere alla squadra azzurra di terminare inposizione. LA ...

La Francia vince la staffetta femminile di Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2022/23. Le transalpine hanno chiuso la gara in 1:07:21.3, davanti alla Svezia e alla Germania. Biathlon, Wierer trionfa nella sprint di Anterselva. Altro ruggito italiano sulla neve di Anterselva, sede della sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Dopo il trionfo di Dorothea Wierer nella prova sprint, infatti, Lisa Vittozzi ha ...