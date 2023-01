Biathlon | Italia quarta nella staffetta femminile ad Anterselva Francia vittoriosa

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ultima giornata di gare ad, sede della tappa di Coppa del Mondo di2022-2023. Sulle nevi altoatesine, è andata in scena la4x6kme, per quanto si è visto, sono stati confermati i valori di questa stagione nel massimo circuito internazionale. Il successo, infatti, è andato alla, che ha messo insieme una prestazione di squadra strepitosa, con l’uso di sole due ricariche. In particolare, eccellenti le ultime due frazioni di Chloe Chevalier e della leader di Coppa del Mondo, Julia Simon, che hanno trovato tutti i bersagli. Da rimarcare, comunque, anche le prove di Lou Jeanmonnot (0+1) e di Anais Chevalier-Bouchet (0+1). Alle spalle delle transalpine hanno concluso la Svezia (0+8) a 45.2 e la Germania (0+10) a 1:16.9. Niente podio per l’...

La diretta testuale della staffetta maschile di Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. L'Italia schiera in prima frazione Patrick Braunhofer seguito da Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e il debuttante Elia Zeni. Appuntamento alle ore 14.30.