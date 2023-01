Bettini presenta 'A sinistra. Da capo' con il sindaco di Roma Gualtieri

Il Fatto Quotidiano

La terza parte è dedicata alla guerra in Ucraina:ne analizza le cause in modo originale. Condannando l'assenza di un ruolo dell'Europa. L'epilogo, asciutto e diretto, è un richiamo al legame ...Devo dire la verità: l'unica che possa dire qualcosa in questo senso è Elly Schlein, perché francamente gli altri sono abbastanza vaccinati nelle 'fattorie' del Pd', ha avvertito sarcastico. ... Pd, Bettini presenta ‘A sinistra. Da Capo’. Schlein: “Opposizioni lavorino unite su salario… Goffredo Bettini, uno dei principali ideatori e costruttori del Pd, analizza le ragioni storiche della sconfitta della sinistra e si interroga sul suo futuro nel suo nuovo libro «A sinistra. Da capo».Goffredo Bettini, uno dei principali ideatori e costruttori del Pd, analizza le ragioni storiche della sconfitta della sinistra e si interroga sul suo futuro nel nuovo libro “A sinistra. Da capo”. Non ...