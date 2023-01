Bertram Yachts Tortona – Givova Scafati domenica alle 19 | Filloy è l’ex della partita

(Di domenica 22 gennaio 2023) La, dopo la sconfitta di Milano, ospita la, sconfitta internamente nell’ultima giornata da Pesaro. Dove vederla:22 gennaio 2023 ore 19.00, Eleven Sports Arbitri: Manuel Mazzoni, Mark Bartoli, Gianluca Capotorto L’ANDATA Le squadre si sono affrontate il 18 dicembre 2022 nel posticipo dell’11ª giornata, quando lavinse nettamente per 72-91, trascinata dai 23 punti di Macura e i 15 di Christon. Questa è l’unico precedente tra le due squadre. GLINATORI Marco Ramondino e Attilio Caja si sono affrontati nel girone d’andata e la passata stagione quando il secondo era sulla panchina di Reggio Emilia. L’attuale coach diè avanti per 2-1. GLI ...

Eurosport IT

...00 - UNAHOTELS Reggio Emilia - EA7 Emporio Armani Milano (Eleven Sports, Dazn) Ore 18:30 - Germani Brescia - Nutribullet Treviso Basket (Eleven Sports, Dazn) Ore 19:00 -Derthona ...Al PalaAlpitour di Torino, dal 15 al 19 febbraio, si sfideranno EA7 Emporio Armani Milano, Virtus Segafredo Bologna,Derthona Tortona, Carpegna Prosciutto Pesaro, Openjobmetis Varese, ... Bertram Yachts Derthona Tortona - Givova Scafati live - 22 gennaio ... Lunga intervista per il Presidente del Derthona su Tuttosport: "Final Eight A Torino ci sentiremo padroni di casa" ...Marco Picchi, presidente della Bertram Yachts Tortona, è stato intervistato da Piero Guerrini per “Tuttosport”: ambizioni, attese, Coppa Italia ...