BerrutoPd attacca Lotito | ' Bulimia da emendamenti in pieno conflitto di interessi'

Continuano le polemiche sul ruolo di Claudio Lotito come presidente della Lazio e senatore della Repubblica, eletto con Forza Italia alle scorse elezioni per la circoscrizione Molise. In particolare, ...Continuano le polemiche sul ruolo di Claudio Lotito come presidente della Lazio e senatore della Repubblica, eletto con Forza Italia alle scorse elezioni per la circoscrizione Molise. In particolare, ... Berruto(Pd) attacca Lotito: “Bulimia da emendamenti in pieno conflitto di interessi” Mauro Berruto, ex allenatore della nazionale di pallavolo e deputato del Pd, critica Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, per le sue attività favore del calcio.