Bergamo capitale aperta | che sia un anno di luce!

Leggi su bergamonews

(Di domenica 22 gennaio 2023). È tutto in quel gesto. Levarsi la mascherina e mandare un bacio. Un bacio grande, con un eco che arriva dritto sulle guance di tutte le 21mila persone che hscelto di affollare il centro diper dare il benvenuto all’diBresciadella Cultura. Un gesto, quello andato in scena nello spettacolo “Dei Nuovi Mille” (presentato dal camaleontico regista, direttore artistico, e qui anche in veste di conduttore Francesco Micheli, già Deus ex machina di Donizetti Opera), portato sul palco dalle tute degli operatori sanitari che, mai come nessuno, hvissuto sulla loro pelle la tragedia della pandemia prima, e della rinascita poi. Un bacio che ha abbracciato una città intera che, nel dramma di una epidemia mondiale di cui è stata il ...