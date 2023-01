Bergamo Brescia 2023 | fuochi d’artificio e giochi di luce | poi | tutti a ballare

Leggi su bergamonews

(Di domenica 22 gennaio 2023) L’anno della cultura è ufficialmente iniziato! La grande festa popolare di sabato 21 gennaio per l’inaugurazione diCapitale Italiana della Culturaha visto per tutto il giorno la città dianimarsi tra canti, cortei e spettacoli in cui i cittadini sono stati i veri protagonisti. Nella serata, dopo il gong di inizio del sindaco Gori e lo spettacolo “I Nuovi Mille” in piazza Vittorio Veneto, la folla si è spostata in direzione stazione per raggiungere piazzale Marconi. Riversati lungo viale Papa Giovanni XXIII i cittadini hanno assistito a “MILLUMINA” il suggestivo spettacolo ideato da Groupe F, gruppo rinomato in tutto il mondo per i loro spettacoli pirotecnici, opere teatrali e spettacoli ideati per grandi eventi mondiali. Pochi minuti dopo le 18.30, come da programma, ha preso il via ...