Benzinai sul piede di guerra | confermano lo sciopero e replicano a Urso | «Governo in confusione»

Leggi su open.online

(Di domenica 22 gennaio 2023) Lodei«danneggia i cittadini» e il settore ha «zone d’ombra che danneggiano chi lavora in piena onestà», ha detto il ministrointervistato da Maria Latella al Caffè della Domenica, su Radio24. E non si è fatta attendere la risposta dei, delusi dalle parole dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, che «rischiano seriamente di chiudere ogni residua possibilità di concludere positivamente la vertenza in atto». Secondo i presidenti di Faib, Fegica e Figisc/Anisa, le principali associazioni di categoria dei, «le dichiarazioni del ministrosono l’ennesima dimostrazione dellain cui si muove ilin questa vicenda». I rappresentanti dei gestori delle pompe di benzina non colgono l’invito ...