Belen Rodriguez e Stefano De Martino | c’è di nuovo aria di crisi? Cosa sta succedendo

Leggi su tvzap

(Di domenica 22 gennaio 2023) Personaggi Tv.Dein? Fan preoccupati. La storia infinita tra la bella argentina e l’ex ballerino professionista di Amici di MDe Filippi continua a tenere i fan della coppia con il fiato sospeso. Trasembra esserci diqualche non va. I due sembrerebbero essere didistanti, nonostante avessero ritrovato la loro serenità solo durante l’estate 2022. In modo particolare sta preoccupando un gesto, non poco scontato, didopo la puntata di ieri 21 Gennaio 2022 di C’è posta per te dove Deè stato ospite.Leggi anche –> A “C’è Posta per te” Giovanni ...