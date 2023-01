Belen Rodriguez è in crisi con Stefano De Martino? Il presunto indizio

PASSIONEtecnologica.IT

Inizialmente si è avvicinata ad Antonino Spinalbese , ma quest'ultimo ha deciso di chiudere con lei dopo una presunta frase sul figlio che l'ex dinon avrebbe apprezzato, ma con il ...e Stefano De Martino sono in crisi Secondo alcune voci di corridoio la coppia pare sul punto di separarsi L'articolo- Stefano De Martino, la coppia è in crisi "Non c'è armonia"... Belen Rodriguez distrutta dal famosissimo: "L'ho baciata in bocca e ho vomitato per 7 giorni" Nuova crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino La reazione dopo C’è posta per te insospettisce tutti: cosa sta succedendo.Stefano De Martino è tornato come ospite a C’è posta per te. Il gesto di Belen Rodríguez dopo la puntata ha preoccupato i fan.