Belen e Stefano De Martino | insistenti voci di crisi | l’indizio diventa inequivocabile

(Di domenica 22 gennaio 2023) Si sono riavvicinati dopo un lungo periodo di lontananza e sembravano del tutto intenzionati a trascorrere il resto della loro vita insieme.Dehanno infatti deciso di dare una seconda possibilità al loro matrimonio, per la terza volta, ma pare che sia già arrivato il momento per una nuova. A farlo presupporre, è stato un preciso comportamento di lei durante la terza puntata di C’è posta per te, alla quale ha partecipato suo marito nelle vesti di ospite. Vediamo insieme cos’è accaduto.De, è già aria diDa quando sono tornati insieme, hanno deciso di tenere lontana la loro vita privata dal clamore del gossip e dei social. Certo, si sono mostrati in coppia ma con una frequenza decisamente ...

