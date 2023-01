Belen e Stefano De Martino in crisi? Dettaglio dopo C’è Posta Per Te e parole di una fonte | “Non c’è armonia”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano e traRodriguez eDel’amore è andato e tornato più volte. I due sono tornati insieme un anno fa emesi di rumor e paparazzate lei ha ufficializzato il comeback durante una puntata de Le Iene. Qualche giorno fa però l’influencer Amedeo Venza ha parlato di una possibile: “Mi fanno notare che potrebbe esserci di nuovo aria ditra! Lui non si vede più a casa di lei e la Rodriguez non mette più i like e i commenti sotto i post di De! Ho raggiunto telefonicamente una persona vicina al fratello e mi è stato detto che non c’è proprio tutta questatra i due“. Tesi confermata anche dall’esperto di gossip ...

leggo.it

...De Martino , visibilmente entusiasta per essere di nuovo al fianco della donna che lo ha lanciato nel mondo della televisione e grazie alla quale ha conosciuto il suo grande amore ,...... ha posto l'attenzione sul successo che ormai da diverse stagioni la dolce metà diRodriguez ... 'è a suo agio e il cast piace', Giancarlo De Andreis tesse le lodi di Bar Stella Sempre ... C'è posta per te, ospite speciale di questa sera: Stefano De Martino. È staffetta in tv con Belen Simpatico siparietto a C'è posta per te tra i due conduttori La terza puntata di C'è posta per te si apre con un ospite amatissimo. Maria De Filippi ha ...L'ex ballerino ancora una volta ospite del people show di Maria De Filippi ma la scelta della Rodriguez fa discutere ...